Лучше к ним не лезть: эколог объяснил причины нашествия змей в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37 0

Эколог Пинаев: теплая весна в Москве могла спровоцировать нашествие змей

Лучше к ним не лезть: эколог объяснил причины нашествия змей в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Bosch

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Каменные джунгли разрастаются все дальше, залезая на территорию обитания животных. С каждым новым поколением змеи могут становиться все более адаптированными «городскими жителями».

Нашествие змей на столичный регион может быть связано с теплой весной и расширением города. Об этом «Известиям» рассказали доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции и заместитель директора Института экологии РУДН — Владимир Пинаев и Ирина Головачева.

Москвичи стали все чаще замечать змей на улицах города. В частности пресмыкающиеся встречаются в спальных районах недалеко от Внуково.

По словам Пинаева, теплая весенняя погода могла поспособствовать успешному вылуплению и взрослению змей. К тому же, в каменных джунглях у змей нет естественных врагов — например, ежей.

«Не стоит забывать, что город разрастается и заходит на территорию обитания змей», — прокомментировал доцент.

По его словам, ужи, гадюки и медянки адаптируются к новой реальности, и с каждым новым поколением становятся все больше «городскими жителями». Головачева отметила, что среди ядовитых в Москве и Подмосковье пока еще только гадюки. Раньше их можно было изредка встретить в столичных лесопарках.

«Уж обыкновенный может быть опасен только в брачный период — самцы становятся агрессивными, и у них появляется яд. В остальное время змеи безвредны, если к ним не лезть», — успокоила она москвичей, но призвала быть бдительными и аккуратными.

Эксперты предположили, что в 2024 году нашествие может повториться. Связано это со скачком в популяции. В целом, заключили они, -это естественный цикл, который далее пойдет на спад.

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