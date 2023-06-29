«Самое подходящее место»: IVAN сделал предложение жене на кухне

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 337 0

Певец IVAN сделал предложение своей жене на кухне

Фото, видео: Личный архив IVAN; 5-tv.ru

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Супруги вместе больше двух лет, а в марте этого года они в первый раз стали родителями.

Исполнитель IVAN сделал предложение своей супруге Алине Сухоруких на кухне. Насколько важна романтика в отношениях, певец эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Кольцо я таскал с собой около года. И все искал подходящий момент. И причем мы уже успели вместе на отдых слетать, там было куча подходящих моментов и мест для предложения. И здесь было куча подходящих моментов и мест для предложения, но, на мой взгляд, на тот момент самое подходящее место было на кухне», — смеется певец.

По признанию артиста, он считает себя романтичным молодым человеком, тем не менее, в тот день он почему-то решил сделать предложение любимой девушке, не выходя за пределы квартиры. Более того, IVAN переживал, что потеряет кольцо, потому что постоянно носил его с собой в кошельке.

«Я причем каждый раз так думаю, что можно долго искать подходящий момент. Но как не посмотри на этот момент, он в любом случае подходящий», — убежден певец.

Из-за того, что «подходящий момент» каждый раз откладывался, у исполнителя начало возникать ощущение, что кольцо потеряется или — что еще хуже — возлюбленная его найдет.

«Ребята, не ищите подходящего момента, будьте проще», — сделал наставление другим влюбленным сердцам артист.

Подробностями своей личной жизни IVAN делится не так часто. Известно, что в 2016 году у него был роман с Настасьей Самбурской, однако отношения завершились спустя шесть месяцев по инициативе актрисы. В 2021 году певец женился на хореографе Алине Сухоруких, а в январе 2023 года стало известно, что пара ждет ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что IVAN при рождении дочки расплакался.

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