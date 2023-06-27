Производство еще одной китайской модели «Автотора» стартует в июле

Стоимость автомобиля стартует от 3,8 миллиона рублей.

Производство еще одного китайского автомобиля начнется в июле на калининградском заводе «Автотор». Об этом «Известиям» сообщил представитель предприятия.

Уточняется, что речь идет об аналоге автомобиля Tank 300 — среднеразмерном рамном внедорожнике BAIC-BJ40, оснащенном двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 лошадиных сил и восьмиступенчатой коробкой «автомат».

Также отмечается, что у модели будет съемная крыша, частично убираемая без применения инструментов. Цена автомобиля стартует с 3,759 миллиона рублей.

Восьмого июня в России начались продажи нескольких кроссоверов SWM, собранных на «Автоторе»: G01, G01 F и G05 Pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество проданных на российском авторынке машин увеличилось почти в три раза по сравнению с маем прошлого года. Такие цифры приводят эксперты. Вслед за уходом западных брендов в России значительно активизировались китайские производители: суммарно их доля рынка приближается уже к 40%.