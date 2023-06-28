🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 516 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: очередные сутки растущей Луны будут благоприятными для творчества и активного отдыха.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 июня. Новые сутки растущей Луны — время для активного отдыха, созидания и творчества.

Овны

Изобилие и процветание находятся за пределами вашей нынешней зоны комфорта, Овны. Если вы не можете отойти от этого, попробуйте начать делать что-то немного по-другому, чтобы найти перемены. Например, изучите новый способ ходить на работу, или составьте план питания на неделю. Изменения не обязательно должны быть большими.

Космический совет: бороться или плыть по течению — это выбор, перед которым вы стоите прямо сейчас.

Тельцы

Каждый уход освобождает место для чего-то нового, чтобы войти в вашу жизнь, Тельцы. Ощутите свои эмоции, но также постарайтесь пережить эти времена с упорством и чувствительностью.

Космический совет: дайте волю эмоциям и полностью прочувствуйте их.

Близнецы

Случайностей не бывает, Близнецы. Когда вы верите в свои цели, божественные силы вступают в сговор, чтобы привести вас именно к этому. Когда вы в замешательстве, Вселенная предлагает запутанные решения и подсказки. Вместо того чтобы о чем-то беспокоиться, спросите себя, нужно ли вам время, чтобы интегрировать свои эмоции, прежде чем вы сможете разложить все по полочкам.

Космический совет: ваше дыхание — это связь с бесконечным источником и всей жизнью.

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Раки

Мир узнает о вашем существовании только в том случае, если вы сообщите ему об этом. Что бы ни случилось, это будет беспроигрышная ситуация для всех участников, Рыбы. Не позволяйте прошлым неудачам и ограничениям сдерживать вас. Это период, чтобы сделать большие шаги, не сосредотачиваясь на том, когда будут получены ответы.

Космический совет: удача сопутствует смелым — творите от всего сердца.

Львы

Сбросьте груз, который вы несете, и помните, что Львам не нужны доказательства того, что они короли джунглей. Продолжайте делать то, что находит отклик внутри, и позвольте космосу протянуть руку помощи.

Космический совет: позаботьтесь о своем психическом благополучии.

Девы

В вашей жизни начинается новый этап, поэтому не позволяйте страхам мешать вашим чувствам, Девы. Дисфункция порождает еще большую дисфункцию, и выход из этого состояния — первый шаг в правильном направлении.

Космический совет: в вашей жизни произойдут мощные перемены — крепче держитесь за руль.

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Весы

Подумайте, прежде чем действовать, и не стесняйтесь высказывать свое мнение, Весы. По-настоящему вы поймете это только тогда, когда уделите минуту тому, чтобы прислушаться к своему сердцу и соответствующим образом сбалансировать мысли.

Космический совет: будьте уверены в собственных силах и не стесняйтесь своих мыслей.

Скорпионы

Возможно, в последнее время вы ощущали, что Вселенная не слишком была к вам добра. Какие выводы стоит из этого сделать? Быть может, пришло время выучить новые языки, расширить набор навыков и умений. В борьбе со стрессом вам стоит сделать свое здоровье главным приоритетом, Скорпионы.

Космическая мудрость: посмотрите на мир шире и следуйте космическим силам, которые открывают для вас удивительные вещи.

Стрельцы

Внесите любовь в ситуацию, в которую вы, возможно, очень сильно вовлечены мысленно, Стрельцы. Вместо того чтобы пытаться прекратить погоню, попытайтесь понять вещи с разных точек зрения и открыть двери к процветанию.

Космический совет: позвольте лишним вещам и людям покинуть вашу жизнь.

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Козероги

Возможно, вы чувствуете, что вам нужно больше времени, чтобы погрузиться в себя, Козероги. Трудный этап подходит к концу, и ваша выносливость пожинает плоды. Приближается новый старт, и вы очень близки к достижению своих целей и проявлений. Это время, чтобы отдать все, что вы можете, не слишком беспокоясь о том, что получите взамен.

Космическая мудрость: большие награды не получить без трудной закулисной работы.

Водолеи

Пришло время снова влюбиться, Водолеи — в себя, свою жизнь, работу или во что-то еще. Ваши прорывы обязательно случатся, это всего лишь вопрос времени. Стойте на своем, держитесь и двигайтесь через это безумно медленное время.

Космический совет: плывите по течению, уготовленному для вас божественными силами.

Рыбы

Ожидайте стремительного течения дня, Рыбы — используйте этот импульс мудро, чтобы не выдохнуться. Сделайте так, чтобы вокруг начались изменения, центром которых были бы вы сами.

Космический совет: пришло время действовать — помните о своей цели.

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