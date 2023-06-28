Найденные в горах Южной Калифорнии останки принадлежат актеру Джулиану Сэндсу

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 27 0

Причина смерти знаменитого артиста пока неизвестна, ведется расследование. Он пропал 13 января.

Найденные в горах Южной Калифорнии останки принадлежат актеру Джулиану Сэндсу

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

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Человеческие останки, найденный в горах Южной Калифорнии в США, принадлежат пропавшему британскому актеру Джулиану Сэндсу. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала CNN, журналисты ссылаются на офис шерифа округа Сан-Бернардино. Причину смерти эксперты пока не выяснили, расследование продолжается.

Об исчезновении Джулиана Сэндса стало известно еще 13 января. Актер со своей семьей отправился в горное путешествие в районе Маунт-Балди. Родственники знаменитости рассказали, что он и еще один турист оторвались от группы и пропали. На поиски были брошены бригады спасателей с дронами, но долго экспедиция не продлилась, из-за погодных условий ее пришлось прервать.

Всего с момента пропажи Джулиана Сэндса были предприняты восемь спасательных экспедиций, но ни одна не увенчалась успехом. Только на днях, спустя полгода, путешественники случайно обнаружили человеческие останки. Горы Южной Калифорнии считаются предельно опасным местом для туризма, в этой местности не раз бесследно исчезали люди.

Джулиану Сэндсу было 65 лет. На его счету более 150 больших и эпизодических ролей в полном метре и сериалах. В числе самых известных киноработ— «Комната с видом» (1985), «Чернокнижник» (1989), «Покидая Лас-Вегас» (1995), «Девушка с татуировкой дракона» (2011), «Поля смерти» (1984) и другие. Артист был дважды женат. От первого брака у него есть сын Генри, от второго две дочери Наталья и Имоджен.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из культового сериала «Санта-Барбара» Николаса Костера.

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