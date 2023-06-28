Чем сейчас занимаются и как живут победители «Битвы экстрасенсов»

Первый сезон паранормального шоу вышел в эфир в 2007-м. За эти годы у российского зрителя появилось немало любимчиков.

Проект «Битва экстрасенсов» выходит на экраны с 2007 года по сей день. В нем успели принять участие десятки предсказателей, магов и ясновидящих. Как сейчас живут победители прошлых сезонов? Многие из них сумели построить успешную карьеру и за пределами съемочной площадки. Портал Rsute.ru рассказал о судьбе главных звезд паранормального шоу.

Зулия Раджабова

Кадр из телешоу «Битва экстрасенсев»

Целительница Зулия Раджабова из Дагестана стала лидером второго сезона шоу. Получив заветную статуэтку, она продолжила практиковать в российской столице — принимает страждущих, дает советы и решает жизненные проблемы. У женщины есть муж и сын, с которыми она стремится проводить все свободное время. Она также стала автором трех книг. Раджабова организовывает паломнические туры по местам силы, участвует в психологических исследованиях.

Александр Литвин

Кадр из телешоу «Битва экстрасенсев»

В шестом сезоне зрители проголосовали за Александра Литвина, и этот успех не сошел на нет по завершении битвы. Он пользуется популярностью, оказывает услуги по профилю, проводит семинары, раскрывая тайны прошлого, настоящего и будущего желающим. В прошлом мужчина работал в бригаде скорой помощи, затем несколько лет посвятил службе в армии, был военным врачом, а на пенсии стал таможенником. И только тогда он решил заявить миру о своем даре.

Наталья Бантеева

Кадр из телешоу «Битва экстрасенсев»

Лидером девятого сезона стала экстравагантная женщина и яркая личность Наталья Бантеева. После победы она преобразилась во всех смыслах этого слова, изменилась внешне и в профессиональном плане. Экстрасенс стала коучем — учит людей познавать себя, искать правильные цели в жизни и успешно реализовываться. Кроме того, Бантеева стала дизайнером одежды и открыла продюсерский центр для коллег с экстраординарными способностями. Открывает новые таланты и проводит тренинги.

Мохсен Норузи

Кадр из телешоу «Битва экстрасенсев»

Очень популярный участник десятого сезона шоу Мохсен Норузи из Ирана способен исполнять желания, по его словам, этот талант раскрылся еще в детстве. Провидец, активно предсказывающий и комментирующий частные и мировые события, учит людей верить в чудеса. Он принимает учеников, которым рассказывает о способах решать любовные и денежные проблемы, а также создает талисманы и обереги.

Виталий Гиберт

Фото: Instagram* / gibertmagic

В 11 сезоне битвы бесспорным лидером стал Виталий Гиберт, он набрал более 91% зрительских голосов. Спустя годы он не утратил известности и активности. Верующему магу и целителю всего 35 лет, но он уже обрел целую армию почитателей, ищущих встречи или хотя бы совета. Гиберт общается с поклонниками в социальных сетях, учит медитациям, проводит семинары, ведет лекции и пишет книги. А еще ждет любви всей жизни — эта встреча обещана ему судьбой, уверен мужчина.

Елена Ясевич

Фото: Instagram* / elena_yasevich

Победительницей 12 сезона стала Елена Ясевич. Она ушла из жизни год назад из-за тяжелой болезни. Ей было 43 года. Но и до подкосившего ее недуга ясновидящая будто была в немилости у судьбы, жизнь ее была полна страшных испытаний. А смерть будто бы следовала по пятам. Ясевич потеряла новорожденную дочь, затем родного брата, пережила тяжелое расставание с мужем. Из-за трагедий потеряла доверие к врачам и перестала обращаться к ним.

Джулия Ванг

Фото: Instagram* / juliavang.real

Одна из ярчайших звезд шоу Джулия Ванг, победительница 15 сезона, роковая ведунья со своим неповторимым и мрачным стилем. По словам самой звезды из личных публикаций, первые лица предлагали ей стать их советником, а еще ее звали играть в Голливуде, но все получили отказ. В 2019 году Джулия шокировала публику, заявив, что является мужчиной с генетической особенностью, из-за которой внешне напоминает женщину. Колдунья сменила образ, назвалась Томасом Винзор-Ньютоном. Волшебным свой дар более не считает, а видит в них проявления квантовой физики.

Свами Даши

Фото: Instagram* / swami_darshi

Эксперт в области восточных практик и медиум Свами Даши выиграл приз в 17 сезоне. У него исключительно свои методы самосовершенствования и исцеления, он не гадает и не чистит карму, не предсказывает будущее принципиально. Сегодня мужчина является ведущим тренингов по трансформации сознания и тела, преподает «чакровый бег», пишет книги о силе и развитии духа. Он стал многодетным отцом, а также учителем в своей области.

Олег Шепс

Фото: Instagram* / shepsolegofficial

Победивший в 21 сезоне проекта Олег Шепс — представитель семьи, в которой рождаются дети со сверхспособностями. Его брат Александр, ставший лидером 14 сегодня в свое время также пользовался бешеной популярностью аудитории. Родственники не обижаются, когда из сравнивают, а наоборот, принимают это как комплимент. Сейчас Шепсы работают вместе. Они консультируют, стараются помочь людям решить их проблемы или связаться с умершими близкими, а также снимаются в новых выпусках шоу.

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