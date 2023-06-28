Страшная трагедия: женщина умерла после лечения в подмосковной больнице

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Женщина умерла после лечения в больнице в подмосковном Егорьевске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

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Что известно об этой жуткой истории из Московской области?

Но бывает так, что и врачей в регионе достаточно, и с количеством больниц все в полном порядке, но лечат людей, по крайней мере, по документам, частные организации, причем без лицензии.

И в итоге все заканчивается страшной трагедией. Корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев — о жуткой истории из Подмосковья.

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