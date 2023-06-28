Швейцария присоединяется к санкциям в отношении физлиц РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

До этого Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских ограничений.

Швейцария присоединяется к санкциям в отношении физлиц РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Швейцария присоединяется к санкциям в отношении физических и юридических лиц в рамках 11-го пакета санкций против России. Об этом сообщают власти.

«Федеральный совет ввел 28 июня 2023 года целевые санкции в связи с ситуацией в Молдавии и принял соответствующее постановление. Таким образом, Швейцария присоединяется к санкциям, принятым ЕС по запросу Молдавии в связи с активизацией дестабилизирующих действий в этой стране с начала военной агрессии России против Украины», — сказано в документе

До этого Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России. Под санкции подпали еще 87 компаний, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Среди физлиц санкции расширили более чем на 100 человек — это военные, журналисты и бизнесмены.

Также был расширен список высокотехнологичных и военных товаров, запрещенных к транзиту через территорию России. Например, товары, которые могут способствовать развитию РФ в военно-технической сфере. Более того, было приостановлено действие лицензий на вещание еще пяти российских СМИ: «Царьград», RT Balkan, «Катехон», Oriental Review и New Eastern Outlook.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций в отношении России.

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