«Боже, храни королеву!» — Байден «воскресил» Елизавету II во время выступления

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Байден внезапно воскресил Елизавету II во время выступления

«Боже, храни королеву!» — Байден «воскресил» Елизавету II во время выступления

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Умерла королева Великобритании Елизавета II

Очередная нелепая фраза президента США разошлась на мемы в американских соцсетях.

Президент США Джо Байден, по всей видимости, забыл, что королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в сентябре прошлого года. Иначе нельзя объяснить реплику «Боже, храни королеву», произнесенную им в конце речи на саммите сообществ по безопасности в Университете Хартфорда штата Коннектикут.

Как сообщает телеканал NBC, после получасового спича перед активистами, выступающими за предохранение общества от огнестрельного оружия, Байден собрался спуститься в зал для традиционных рукопожатий. Однако ему сказали, что надвигается шторм, и он не сможет этого сделать, зато у него есть возможность сфотографироваться со сцены перед аудиторией.

«Alright? God save the queen, man (Хорошо? Боже, храни королеву, дружище)», — заявил Байден.

Очередная нелепая реплика американского президента тут же разошлась на мемы в Twitter. Одни пользователи пишут, что Байден снова доказал неспособность управлять страной, другие отмечают, что он уже не в первый раз заканчивает этой фразой свою речь, третьи ехидно призывают окружение президента сообщить ему, наконец, о смерти Елизаветы II.

Впрочем, Байдену действительно не впервой обращаться к покойникам. Осенью прошлого года на конференции по голоду, питанию и здравоохранению в Белом доме президент США начал с трибуны разговаривать с конгрессвумен Джеки Валорски, которая к тому времени была уже почти два месяца как мертва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден в очередной раз оговорился и назвал премьер-министра Великобритании Риши Сунака президентом.

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