Президент США Джо Байден, по всей видимости, забыл, что королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в сентябре прошлого года. Иначе нельзя объяснить реплику «Боже, храни королеву», произнесенную им в конце речи на саммите сообществ по безопасности в Университете Хартфорда штата Коннектикут.

Как сообщает телеканал NBC, после получасового спича перед активистами, выступающими за предохранение общества от огнестрельного оружия, Байден собрался спуститься в зал для традиционных рукопожатий. Однако ему сказали, что надвигается шторм, и он не сможет этого сделать, зато у него есть возможность сфотографироваться со сцены перед аудиторией.

«Alright? God save the queen, man (Хорошо? Боже, храни королеву, дружище)», — заявил Байден.

BIDEN IN CONNECTICUT: «God save the Queen!»



Who’s gonna tell him?



pic.twitter.com/hUZf4hoHrK