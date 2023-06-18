«Боже, храни королеву!» — Байден «воскресил» Елизавету II во время выступления
Байден внезапно воскресил Елизавету II во время выступления
Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie
Очередная нелепая фраза президента США разошлась на мемы в американских соцсетях.
Президент США Джо Байден, по всей видимости, забыл, что королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в сентябре прошлого года. Иначе нельзя объяснить реплику «Боже, храни королеву», произнесенную им в конце речи на саммите сообществ по безопасности в Университете Хартфорда штата Коннектикут.
Как сообщает телеканал NBC, после получасового спича перед активистами, выступающими за предохранение общества от огнестрельного оружия, Байден собрался спуститься в зал для традиционных рукопожатий. Однако ему сказали, что надвигается шторм, и он не сможет этого сделать, зато у него есть возможность сфотографироваться со сцены перед аудиторией.
«Alright? God save the queen, man (Хорошо? Боже, храни королеву, дружище)», — заявил Байден.
BIDEN IN CONNECTICUT: «God save the Queen!»— Danny De Urbina (@dannydeurbina) June 16, 2023
Who’s gonna tell him?
pic.twitter.com/hUZf4hoHrK
Очередная нелепая реплика американского президента тут же разошлась на мемы в Twitter. Одни пользователи пишут, что Байден снова доказал неспособность управлять страной, другие отмечают, что он уже не в первый раз заканчивает этой фразой свою речь, третьи ехидно призывают окружение президента сообщить ему, наконец, о смерти Елизаветы II.
Впрочем, Байдену действительно не впервой обращаться к покойникам. Осенью прошлого года на конференции по голоду, питанию и здравоохранению в Белом доме президент США начал с трибуны разговаривать с конгрессвумен Джеки Валорски, которая к тому времени была уже почти два месяца как мертва.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден в очередной раз оговорился и назвал премьер-министра Великобритании Риши Сунака президентом.
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