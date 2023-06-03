Муцениеце в честь окончания учебного года вручила детям дорогой подарок: «Накопила»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Муцениеце в честь окончания учебного года подарила детям путевку в Турцию

Муцениеце в честь окончания учебного года вручила детям дорогой подарок: «Накопила»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса старается давать своем наследникам все самое лучшее.

Актриса Агата Муценице раскрыла подарок, который вручила сыну Тимофею и дочери Мие по случаю окончания учебного года. Оказалось, что знаменитость решила порадовать детей путевкой в Турцию.

«Мама накопила детям на отдых. Ну, а для чего еще зарабатывать? Чтобы независимо ни от кого обеспечивать их хорошие каникулы. Горжусь собой», — рассказала Муцениеце в социальной сети.

Она отметила, что компанию детям составить не сможет из-за работы. Поэтому, вероятней всего, сопровождать наследников будут бабушка и тетя. При этом, как сообщило издание Вокруг ТВ, родные Муцениеце остановятся в пятизвездочном отеле, где стоимость размещения начинается от 120 тысяч рублей.

Кроме того, некоторые интернет пользователи посчитали, что своим постом актриса бросила камень в огород бывшего мужа Павла Прилучного. Мол, она сама обеспечивает детей. 

К слову, это не первая поезда за границу детей в этом году. Зимой Муцениеце отвозила сына и дочку в Дубай. Компанию им тогда составили мама актрисы и сестра. Знаменитость старалась организовать веселое времяпрепровождение детям: сводила детей в парк аттракционов, прогулялась по городу и, конечно же, отвела детей на пляж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дети Агаты Муцениеце отнеслись к рождению сводного брата.

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