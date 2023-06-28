«Жемчужина Каспийского моря»: Путин раскрыл цель поездки в Дербент

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 56 0

Путин приехал в Дербент для обсуждения развития туризма на Кавказе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Путин отправился на Кавказ в рамках рабочей поездки.

Президент РФ Владимир Путин раскрыл причину своего визита в Дербент. По словам главы государства, целью его поездки на Кавказ стало обсуждение развития сферы туризма.

Глава республики Сергей Меликов рассказал президенту об особенностях региона. В рамках экскурсии по историческим достопримечательностям Дербента он заявил, что Дагестан превратился в «жемчужину» Каспийского моря.

«Я для этого сюда и приехал, чтобы поговорить о туризме, в том числе о его развитии на Кавказе и здесь — в Дагестане», — прокомментировал президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что у российского лидера в рамках визита запланировано совершение. На очной встрече будут присутствовать министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, а также глава региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поставил задачу развития водного транспорта в России.

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