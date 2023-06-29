Работают парами и предлагают помощь: как защититься от карманников

Эксперты советуют не держать все средства, которые вы взяли с собой, в одном месте.

Частой причиной карманных краж является неосторожность самих граждан: люди могут положить кошелек в задний карман или забыть закрыть сумку с важными документами.

Эксперты именно поэтому советуют не держать все средства, которые вы взяли с собой, в одном месте. А если вы перевозите крупную сумму с собой, то лучше убрать наличку в конверт и поместить на самое дно сумки или во внутренний карман.

Самый простой способ понять, что ваши финансы в безопасности, довольно простой: наличные, карты и другие ценности должны лежать так, чтобы вам самим было сложно их достать.

Есть и множество признаков того, что вас собираются «обчистить». Обязательно насторожитесь, если в транспорте или в толпе кто-то толкнул вас. Это мог быть отвлекающий маневр, чтобы совершить хищение. Злоумышленник также может предложить помощь, чтобы подобраться ближе. Иногда карманники работают парами, в таком случае один из них отвлекает жертву разговорами.

Чтобы снизить риск возможной кражи рекомендуется:

не брать с собой лишних средств и важные документы без надобности;

следить, чтобы сумка была всегда закрыта и держите ее в поле зрения в людном месте;

не пересчитывать деньги в кошельке публично;

перед выходом из дома удостовериться, что портмоне и кошелек не видны сквозь одежду;

с осторожностью относиться к тем, кто толкает или прижимается к вам.

Если вы поймали вора за руку, громко заявите об этом и попросите заблокировать двери транспорта до прибытия полиции. В случае, если вы обнаружили пропажу уже дома, сразу обращайтесь в полицию. А при краже кредитной карты нужно позвонить в банк и заблокировать ее.

Ранее в беседе с 5-tv.ru эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин рассказал, как защититься от карманников и уличных грабителей.