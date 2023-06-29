ФСБ раскрыла ОПГ во главе с зампредом правительства Карачаево-Черкесии

Во время работы главврачом женщина создала преступное сообщество.

ФСБ России пресекла деятельность организованного преступного сообщества во главе с заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесской республики. Об этом сообщили в ведомстве.

«Зампред правительства Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова и еще шесть человек задержаны по делу о хищении средств, выделенных на развитие здравоохранения. Ущерб оценивается более чем в 100 миллионов рублей», — говорится в официальном сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет.

По данным источника 5-tv.ru, с 2018 года Ирина Гребекова занимала должность главного врача больницы, где создала ОПГ. В преступную группировку вошли главный бухгалтер медучреждения, несколько бухгалтеров, а также заведующая аптекой. Бюджетные деньги похищались при закупке лекарств, начислении зарплат работникам и при выполнении ремонтных работ. Для этого заключались фиктивные договоры.

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