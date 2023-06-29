В Подмосковье полицейский погиб в перестрелке

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

В подмосковном Орехово-Зуево мужчина открыл огонь по полицейским, один из них погиб

В Подмосковье полицейский погиб в перестрелке

Фото: Telegram / ГСУ СК России по Московской области

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Еще один сотрудник правоохранительных органов находится в больнице.

В подмосковном Орехово-Зуево во время перестрелки был убит полицейский, подозреваемый уже задержан. Об этом сообщает подмосковный Следственный комитет РФ.

Ранее от местного жителя в полицию поступило сообщение о том, что у него вымогают деньги в сумме 100 тысяч рублей под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомашины. Более того, потерпевшему и его семье угрожали физической расправой. На место тут же выехали полицейские, однако им оказали активное сопротивление — один из подозреваемых злоумышленников выстрелил из своего пистолета не менее пяти раз.

По итогу возникла серьезная перестрелка, в ходе которой был ранен один полицейский, он скончался на месте. Второй сотрудник органов тоже был ранен, но остался жив. Сейчас он находится в клинике. Также в больницу был доставлен и один из стрелявших злоумышленников.

Еще троих подозреваемых в возрасте от 23 до 33 лет доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как три человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в Японии.

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