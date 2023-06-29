«Смешайте пару „горошинок“»: раскрыто неочевидное средство защиты от комаров

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Полина Долгова
Полина Долгова 426 0

Аллерголог Грек: эфирное масло грейпфрута хорошо защищает от комаров

«Смешайте пару „горошинок“»: раскрыто неочевидное средство защиты от комаров

Фото: www.globallookpress.com / Emanuele Biggi/FLPA

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Это позволит нарушить ориентацию насекомых в окружающем пространстве.

Один из действенных способов отпугнуть от себя агрессивных комаров — это замаскировать собственный запах с помощью посторонних ароматов. Об этом ведущий аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек рассказала изданию Газета.ру.

По словам эксперта, наиболее эффективным вариантом станут эфирные масла, которые действительно обеспечивают человеку маскировку и путают комаров. Из-за них насекомые хуже начинают ориентироваться в пространстве.

Для этого подойдет любое из них, но лучшими станут варианты на основе экстракта цитрусовых. Наиболее подходящий фрукт в этом случае — грейпфрут.

«Он содержит природное органическое соединение нооткатон, которое способно отпугивать комаров. С недавних пор на западе его даже включают в состав различных „натуральных“ репеллентов», — объяснила Грек.

Специалист отметила, что эфирные масла не дают слишком длительного эффекта, так как они быстро испаряются с кожи, особенно в теплую погоду. В среднем, действие экстракта сохраняется в течение одного или полутора часов.

Однако не стоит наносить на тело чистое масло: это грозит аллергическими реакциями, отеком, покраснением или ожогом. Кроме того, эфир стоит использовать вместе с кремом, например, детским.

«Смешайте пару „горошинок“ средства с несколькими каплями эфирного масла», — советует аллерголог.

В качестве альтернативы можно нанести на кожу крем, и лишь затем смазать ее.

Ранее 5-tv.ru писал, как быстро избавиться от последствий укусов комаров.

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