Вооруженный пенсионер попытался прорваться в военное училище Петербурга — видео

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 39 0

Кадры попытки проникновения пенсионера с пистолетом в военное училище в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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У него был пистолет Макарова с полной обоймой патронов.

Пенсионер с оружием попытался прорваться на территорию учебного городка Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова в Петербурге. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, с собой у него был пистолет Макарова с полной обоймой боевых патронов. Очевидцы вызвали полицию, которая незамедлительно прибыла на место происшествия и задержала злоумышленника.

Позже стало известно о том, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На данный момент выясняются мотивы пенсионера.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вооруженный злоумышленник удерживал людей в отделении банка Астаны.

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