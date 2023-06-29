Умер основатель отдельного жанра в кантри-музыке Бобби Осборн

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Рита Миронова
Рита Миронова 39 0

Музыканту был 91 год. Что стало причиной смерти?

Умер основатель отдельного жанра в кантри-музыке Бобби Осборн

Фото: gettyimages / Presley Ann / Contributor

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Музыкант Бобби Осборн скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Billboard. По информации издания, певец умер рано утром 27 июня. О причине смерти не сообщается.

Бобби Осборн родился в Кентукки и рано бросил школу ради музыки. Вместе со своим братом Сонни он создал группу The Osborne Brothers. Популярность братьям принесла песня «Rocky Top», но это лишь малая часть того, что они успели создать.

Осборн был основоположником отдельного жанра в кантри-музыке — блюграсса. Этот стиль музыки является смесью блюза, регтайма, джаза и других ранних стилей.

В России творчество этого музыканта не распространено, но его музыку слышал почти каждый — ритмичные и быстрые кантри-мелодии часто использовались в качестве саундтреков к фильмам, мультфильмам и сериалам. А основной хит группы по сей день используется в парках развлечений.

Задав музыкантам новую манеру исполнения, он начал преподавать. И до самой смерти обучал музыке, а также выступал в нескольких учебных заведениях родного Кентукки.

В 2017 году певец выпустил первый сольный альбом, продолжая выступать уже с другой группой — Rocky Top X-Press. За заслуги в музыке его имя попало в Международный зал славы музыки блюграсс.

Ранее 5-tv.ru писал, что бразильский певец Пауло Дебетио скончался после автопрогулки в Рио-де-Жанейро.

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