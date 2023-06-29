Пожар произошел на Ленинградском вокзале в Москве
На месте уже работают оперативные службы города.
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov
В здании Ленинградского вокзала в Москве произошло возгорание. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
Уточняется, что пожар произошел в торговом павильоне. По информации МЧС, площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. На месте работают оперативные службы города. Спасатели уже локализовали возгорание.
«Станция метро „Комсомольская“ работает в обычном режиме», — добавили в ведомстве.
Информации о пострадавших не поступало.
По информации на 14:52, пожар полностью ликвидирован.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве, в районе Бирюлево, сошел с рельсов грузовой состав. Инцидент произошел на Касимовской улице.
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