Появились кадры сошедших с рельсов вагонов в столичном Бирюлево

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 61 0

Кадры сошедших с рельсов вагонов в столичном Бирюлево

Фото, видео: 5-tv.ru

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Инцидент произошел на Касимовской улице.

Появились первые кадры сошедшего с рельсов грузового состава в московском районе Бирюлово. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел на Касимовской улице. На земле оказались шесть вагонов, поврежден участок железнодорожного полотна. Движение поездов приостановлено, в том числе для пассажирских.

Между тем для москвичей организовали бесплатные компенсационные маршруты, а также добавили автобусы на маршрут м97 «Бирюлево Западное — Битцевская аллея».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве, в районе Бирюлево, сошел с рельсов грузовой состав.

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