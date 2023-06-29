Киркоров расплакался из-за подаренного портрета с его изображением в императорской короне

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 30 0

Певец был так растроган, что не смог сдержать эмоций.

Киркоров расплакался из-за подаренного портрета с его изображением в императорской короне

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

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Народный артист РФ Филипп Киркоров получил от поклонников роскошный подарок — свой портрет, выполненный из кожи и самоцветов, по стилю отдаленно напоминающий икону. На нем исполнитель изображен в наряде-мантии от бренда Dolce & Gabbana, в руках у него оливковая (предположительно) ветвь, а на голове императорская корона. Некий мастер создавал эту композицию в течение месяца, выбивая на коже рисунок, а потом расписывая его золотом и пурпуром.

Киркоров был поражен в самое сердце. Он долго любовался портретом, изучая детали. Видео вручения публикует издание Super.ru в своем Telegram-канале. Настолько почитатели растрогали знаменитость, что слезы показались в его глазах. Окружающие с удивлением заметили, как плачет король российской эстрады, а он и не стал скрывать своих чувств. Признал, что с годами становится все сложнее держать себя в руках.

«Я не могу сдержать эмоций, потому что это настолько трогательно. Наверно, это возраст. Честно, ребят, просто нереально. Это так красиво! И главное — так похоже!» — восхищался артист.

С годами, стоит отметить, Филипп Бедросович стал не только особенно чувствительным, но и превратился в гуру сценического и не только эпатажа. Его наряды становятся все более яркими и провокационными, а эксперименты со внешностью ошеломляют. Под Новый год он без преувеличения шокировал публику преображением — с помощью пластического хирурга перекроил все тело и лицо, а еще стал платиновым голубоглазым блондином. Едва общественность отдышалась, музыкант заявил — это не конец. Что еще он задумал сделать с собой?

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Алексей Зберовский раскрыл причины чрезмерного увлечения Филиппа Киркорова пластическими операциями.

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