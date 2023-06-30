Орбан гифкой с Траволтой спросил у Еврокомиссии, куда делись деньги из бюджета

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 25 0

Премьер-министр Венгрии удивлен — заложенный на семь лет бюджет иссяк всего за два года.

Орбан гифкой с Траволтой спросил у Еврокомиссии, куда делись деньги из бюджета

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иронично обратился к представителям Европейской комиссии, чтобы узнать, куда делись деньги из бюджета. На своей странице в Twitter он задал свой вопрос и прикрепил к посту популярный мем — гифку с Джоном Траволтой в роли Винсента Веги из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994). На ней актер в растерянности разводит руками и смотрит по сторонам.

«Как это произошло? Что случилось с бюджетом? Где деньги, Еврокомиссия?» — написал политик.

Виктор Орбан отметил, что семилетний бюджет Еврокомиссии был принят всего два года назад, но сегодня казна уже пуста. Прежде премьер Венгрии уже высказывался негативно о Евросоюзе. Он заявлял, что в альянсе нет ни мира, ни процветания.

В одном из эпизодов «Криминального чтива» Винсент Вега (Джон Траволта) приехал в дом босса Марселласа Уоллеса, чтобы забрать его заскучавшую жену-наркоманку Мию (Ума Турман) и свозить на ужин. Красотка спряталась и заговорила со своим визави через микрофон, а тот не мог понять, откуда звучит ее голос.

В 2015 году пользователь сети впервые применил «Растерянного Траволту». Он вырезал Винсента из обстановки и поместил в магазин игрушек с подписью: «Я спросил дочь, что она хочет на Рождество и она ответила — куклу». С тех пор несчастного гангстера нещадно используют авторы мемов во всем мире. В Венгрии, очевидно, тоже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент США Джо Байден воскресил королеву Великобритании.

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