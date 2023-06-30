В СССР секса не было? Как снимали откровенные сцены в советском кино и как сейчас

Как раньше режиссерам удавалось красиво снимать любовные сцены при существующей цензуре и запретах?

Несмотря на общепринятый стереотип, в СССР секс под запретом не был. Более того, даже показывался в кино. О том, как именно снимали эротические сцены в фильмах, пишет РИА Новости.

Как объяснила кинокритик и писательница Елена Кушнир, сцены с «обнаженкой» начали появляться на экранах с 1920-х годов. При этом зритель всегда видел стройных, атлетических персонажей.

Робкий эротизм через цензуру

В фильмах вроде «Еще раз про любовь» сцены секса изображались следующим образом: герои ложатся в постель, но в кадре не видно ничего, кроме их голов.

В знаменитом фильме Тарковского «Андрей Рублев» есть сцена в ночь Ивана Купалы. В кадре показывают обнаженных людей, которые пугают главного героя.

«Что в этом плохого, когда любовь?» — спрашивает у него одна из голых девушек.

С 1970-х годов эротизм стал проявляться в фильмах более смело. Например, в картине «Осень» 1974 года главные герои целую неделю занимаются любовью в деревне на Севере.

А Миледи из фильмов о Д’Артаньяне и трех мушкетерах стала настоящим секс-символом советского кино, хотя никаких откровенных сцен с ней не было. Здесь сыграло чистое обаяние.

После 90-х постельных сцен стало больше, и все они были показаны гораздо подробнее.

«Перестроечная эротика — эксплуатационная. Как и многое в те времена: боевики, запрещенные вещества. Запреты сняли — плотину прорвало, все это хлынуло на экран», — объяснила Кушнир.

Кинотрусы, ракурс, дублеры: правила для съемок постельных сцен

В современном мире постельные сцены присутствуют чуть ли не в каждом фильме. Но теперь методы съемок слегка изменились. Гример Лариса Лобанова раскрыла несколько правил для интимных сцен, которым следуют на съемочной площадке.

«Часто в откровенных сценах актеров заменяют дублеры. Очень многое зависит от оператора: как и с какой именно точки он снимет. И конечно, от режиссера. Делают сразу несколько дублей, потом выбирают лучшие», — рассказала она.

Все детали с актерами заранее обговаривает режиссер. Примечательно, что в театральном отдельного предмета по обучению постельным сценам нет.

«Кроме партнера, с которым вы договариваетесь, еще десять человек вокруг — с аппаратурой, камерами. У вас есть технические задачи: ракурс, что делаете, в каком темпераменте, что хотите этой сценой показать. Плюс комментарии режиссера по рации», — рассказала актриса Дарья Мороз, известная по откровенному сериалу «Содержанки».

Чаще всего для съемок используют «кинотрусы», а ниже пояса ничего не показывают. Порой репетиции постельных сцен помогают партнерам по фильму привыкнуть друг к другу и избавиться от стеснения. Но, как отмечают многие, постельные сцены невозможны без одного — должна произойти химия.

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