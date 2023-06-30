«Все будут болеть»: угрожает ли россиянам распространение лихорадки Западного Нила на севере

Насколько опасен этот вирус и кто находится в зоне риска?

Комары-переносчики вируса лихорадки Западного Нила были обнаружены в Финляндии в районе города Пори. Это новый вид комаров для Финляндии - Culex Modetus, он стал 44-м по счету, обнаруженным в стране.

Город Пори стал самой северной точкой появления этих кровососущих насекомых. Также указанный вид комаров заметили в Ленинградской области в России и районе Сконе в Швеции.

Симптомами вируса лихорадки Западного Нила могут быть головные и мышечные боли, иногда он вызывает неврологические симптомы. 5-tv.ru спросил у профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, насколько опасен этот вирус и кто находится в зоне риска.

«Все будут болеть», — коротко ответил специалист.

Он также отметил, что ситуация не представляет серьезную опасность. Переживать по поводу появления каких-то определенных видов комаров не стоит, призвал эксперт.

«Этого недостаточно, чтобы установить некий природный очаг. Там есть ряд других условий. Так что это надо иметь в виду, но не населению, а специалистам. Смотреть за ситуацией дальше», — констатирует Аграновский.

При этом профессор отметил, что россиянам пока не стоит беспокоиться о том, что на Севере появился новый природный очаг.

«Ни в коем случае не нужно пугаться раньше времени. Это никому не на пользу», — убежден вирусолог.

Эксперт утверждает, что это неприятное и достаточно серьезное так называемое «очаговое заболевание».

«И у нас были подобные случаи в других областях Российской Федерации. Но, так как эта болезнь очаговая и зависит от переносчика, она не пойдет широко в народные массы», — подытожил Аграновский.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Финляндии обнаружили новый вид комаров, который распространяет вирус Западного Нила.