Осадила хейтеров: Ольга Орлова резко ответила на критику по поводу возраста

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Аделина Ким
Аделина Ким 74 0

Ольга Орлова раскритиковала подписчиков за вопрос о муже

Осадила хейтеров: Ольга Орлова резко ответила на критику по поводу возраста

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Недоброжелатели регулярно пытаются задеть знаменитость за живое.

Певица Ольга Орлова родила второго ребенка в 45 лет от нового мужа Валерия Маслова. Свадьба состоялась несколько лет назад, супруг старше артистки на десять лет.

Ее семейное счастье не дает покоя многим — подписчики так или иначе пытаются задеть звезду за живое, пишет издание dni.ru. Сначала знаменитость подозревали в том, что она вынашивала ребенка с помощью суррогатной матери, а сама якобы носила накладной живот с целью обмана подписчиков.

Теперь же одна из пользовательниц спросила Орлову, не брезгует ли Маслов ее телом и не хочет ли он найти себе спутницу помоложе. Ответ певицы был резким: она подчеркнула, что это ее муж, поэтому никого не должно волновать, мучается ли он или брезгует чем-то.

При этом в целом о личной жизни знаменитость предпочитает молчать. Она редко публикует фотографии с супругом из-за того, что тот не любит публичность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова поехала с мужем на Мальдивы.

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