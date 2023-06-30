Брат убитого в Екатеринбурге мальчика рассказал, как опекунша обманывала его отца

Между тем биологический папа ребенка планирует выйти из тюрьмы, чтобы принять участие в похоронах.

В течение шести месяцев опекунша обманывала родного отца Далера Бобиева, убитого в Екатеринбурге, присылая ему фотографии мальчика и заверяя, что с ребенком все в порядке. Об этом 5-tv.ru рассказал двоюродный брат погибшего ребенка Шамседин.

По его словам, на данный момент отец Далера находится в тюрьме, но планирует выйти по УДО.

«Он ждет, чтобы его выпустили, чтобы хотя бы в похоронах участвовать», — рассказал Шамседин.

Он также добавил, что все это время, пока отец был в тюрьме, он получал снимки своего сына и был спокоен, что с ним все в порядке.

Тело шестилетнего Далера, о пропаже которого было заявлено несколько дней назад, было обнаружено в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оказалось, что мальчик был мертв несколько месяцев, но перед сотрудниками полиции разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика.

Опекуншу шестилетнего мальчика уже обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве. По версии следствия, обвиняемая, официально назначенная опекуном мальчика, получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как опекунша погибшего в Екатеринбурге мальчика продолжала получать на него выплаты.