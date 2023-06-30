Из старых запасов: очередные поставки оружия ВСУ обсудили на Совбезе ООН

Эфирная новость 27 0

Поставки военной помощи Украине обсудили на заседании Совбеза ООН

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

И это несмотря на то, что генералитет ВСУ открыто заявляет — войска не готовы идти в контрнаступление.

Новые пакеты военной помощи Киеву обсуждались в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН. Германия передаст ВСУ оборудование для разминирования, радиолокационные станции среднего радиуса действия, мостоукладывающую технику, грузовики и патрульные машины.

А США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Однако эти и другие рекордные поставки оружия уже подвергли критике даже сами представители Штатов, ведь на покрытие госдолга ушли миллиарды долларов.

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что НАТО поставляет Незалежной оружие из старых запасов, получая прибыль от военных корпораций. При этом в текущий период времени на поле боя гибнут сотни солдат ВСУ.

«Разумеется, в „загашнике“ наших оппонентов остаются резонансные постановочные теракты, которые пытаются „повесить“ на Россию, вроде Бучи или разрушения плотины Каховской ГЭС. Не дай бог они решатся спровоцировать аварию на обстреливаемой украинцами ЗАЭС, от чего погибнет и пострадает очень много людей во всей Европе», — сказал он.

Дипломат подчеркнул: то, что Киев не остановится перед ядерной катастрофой, ярко демонстрируют масштабные учения, которые накануне прошли в Днепропетровской и Запорожской областях.

Однако генералитет ВСУ открыто заявляет — войска не готовы идти в контрнаступление. Но и на мирное урегулирование конфликта украинские власти не согласны.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

17:02
Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5%
17:02
Яблочко от яблоньки? Врач-психиатр объяснил, почему сын Ефремова выпал из окна
16:54
«Самые катастрофические сюжеты»: какая угроза является главной для Европы
16:46
Пьяные драки и скандалы: сын Михаила Ефремова держит в страхе весь дом
16:36
Варшава хочет разместить у себя ядерное оружие США
16:33
Есть риск: можно ли заразиться паразитами после заказа роллов или суши

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Медвежья услуга: какие «подарки демократии» в скором времени получат ВСУ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео