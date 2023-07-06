«Когда женщина пытается согнуть врага, появляется протест»: почему Пашу бил окна

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 100 0

Пашу бил окна класса нелюбимой учительницы в школе

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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В школьные годы бизнесмен не отличался прилежным поведением.

Пашу (настоящее имя Павел Курьянов. – Прим.ред.) бил окна в школе. О своей нелюбимой учительнице бизнесмен эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедийного мюзикла «Танцуй, пока молодой» от социальной сети «ВКонтакте».

По признанию Пашу, в школьные годы его самым нелюбимым предметом был русский язык, и все из-за преподавательницы.

«Была строгая советская женщина. <…> Нельзя было поворачиваться, нельзя было разговаривать, нельзя было шуршать, нельзя было списывать, нельзя было ничего. И меня каждый раз выгоняли из класса», — рассказывает бизнесмен.

По воспоминаниям Пашу, его столь энергичное поведение на занятиях было связано с тем, что он до конца не мог усвоить предмет. И вместо того, чтобы помочь ребенку подтянуть знания по русскому языку после уроков, учительница, наоборот, морально давила на неусидчивого школьника. Нелюбовь Пашу к преподавательнице доросла до того уровня, что он зимой даже специально бил окна в ее классе.

«А у мальчика, когда женщина пытается согнуть врага, появляется протест. Поэтому это был ужас», — объясняет Пашу.

В школе бизнесмен не отличался прилежным поведением. Его отца вызывали к завучу каждую неделю, а маме, как рассказывает Пашу, даже было стыдно появляться в учебном заведении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пашу против, чтобы его дети учились дома.

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