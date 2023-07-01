«Чтобы смелости набираться, пили»: Пашу не помнит, чем закончился его выпускной

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 33 0

Продюсер Пашу рассказал, что из-за алкоголя не запомнил, чем закончился его выпускной

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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По признанию бизнесмена, сейчас он не поддерживает связь с бывшими одноклассниками.

Продюсер и бизнесмен Пашу (настоящее имя Павел Курьянов. — Прим.ред.) не помнит, чем закончился его выпускной. О празднике в честь окончания школы бизнесмен эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедийного мюзикла «Танцуй, пока молодой» от социальной сети «ВКонтакте».

«По-моему, мы все напились. <…> Была какая-то дискотека, в которой все хотели с кем-то потанцевать, и для того, чтобы смелости набираться, пили-пили-пили. И потом я уже не помню, чем это закончилось», — вспоминает Пашу.

По его словам, он не поддерживает связь со своими бывшими одноклассниками и не посещает встречи выпускников, потому что у него просто-напросто нет на это времени.

«Я редко, но общаюсь до сих пор с парнем, который вырос со мной на одном районе, он в параллельном классе учился и по совместительству был моим соседом», — делится бизнесмен.

Сам Пашу в школьные годы не отличался примерным поведение. Бизнесмен с сожалением вспоминает, что он мог издеваться над слабыми ребятами, а из-за нелюбви к своей учительнице по русскому языку даже бил окна в ее классе. Отца Пашу вызывали к завучу каждую неделю, а маме бизнесмена даже было стыдно появляться в учебном заведении.

Ранее 5-tv.ru писал, какими звезды были в школе.

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