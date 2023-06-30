Мужчина на вокзале в Китае напал с ножом на прохожих, один скончался

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Что послужило причиной нападения — пока не известно.

Мужчина на вокзале в Китае напал с ножом на прохожих, один скончался

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

Читайте нас в: Дзен Новости

На вокзале в китайской провинции Шаньси произошло ЧП — мужчина напал с ножом на прохожих. Об этом сообщает телеканал «Байсин гуаньчжу».

Согласно последней информации, два человека были ранены, один из них смертельно.

«Инцидент произошел на вокзале в уезде Хоума, пострадавшие находятся в больнице», — говорится в сообщении.

Также известно, что подозреваемый уже задержан, ведется следствие. Что послужило причиной нападения — пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как мужчина в черном зверски убил девушку на центральной площади Кызыла.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

17:02
Довольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5%
17:02
Яблочко от яблоньки? Врач-психиатр объяснил, почему сын Ефремова выпал из окна
16:54
«Самые катастрофические сюжеты»: какая угроза является главной для Европы
16:46
Пьяные драки и скандалы: сын Михаила Ефремова держит в страхе весь дом
16:36
Варшава хочет разместить у себя ядерное оружие США
16:33
Есть риск: можно ли заразиться паразитами после заказа роллов или суши

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Медвежья услуга: какие «подарки демократии» в скором времени получат ВСУ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2