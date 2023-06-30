Стрельба произошла в аэропорту Кишинева

В аэропорту Кишинева произошла стрельба, из-за чего все пассажиры были эвакуированы. Об этом сообщила полиция Молдавии.

Правоохранители уточнили, что было слышно несколько выстрелов. По предварительным данным, стрелял иностранец, которому запретили въезд в страну. По информации полиции, он попал в пограничника, а затем забаррикодировался в одном из помещений.

В связи с ЧП приостановлено авиасообщение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на вокзале в китайской провинции Шаньси мужчина напал с ножом на прохожих. Два человека были ранены, один из них смертельно.