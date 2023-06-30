Стрельба произошла в аэропорту Кишинева
Пассажиров уже эвакуировали. Что еще известно?
Фото: © РИА Новости / Дан Гуцу
В аэропорту Кишинева произошла стрельба, из-за чего все пассажиры были эвакуированы. Об этом сообщила полиция Молдавии.
Правоохранители уточнили, что было слышно несколько выстрелов. По предварительным данным, стрелял иностранец, которому запретили въезд в страну. По информации полиции, он попал в пограничника, а затем забаррикодировался в одном из помещений.
В связи с ЧП приостановлено авиасообщение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на вокзале в китайской провинции Шаньси мужчина напал с ножом на прохожих. Два человека были ранены, один из них смертельно.
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