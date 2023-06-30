Спецслужбы будут штурмовать аэропорт Кишинева, где забаррикадировался стрелявший пассажир

Спецслужбы МВД будут штурмовать аэропорт Кишинева, где забаррикадировался устроивший стрельбу пассажир. Об этом сообщает полиция Моладвии.

По информации правоохранителей, устроивший стрельбу — пассажир из Турции, которого не пустили в страну. Он выхватил огнестрельное оружие у пограничника и ранил его. Затем злоумышленник забаррикадировался в здании, откуда уже эвакуированы остальные пассажиры.

По информации местных СМИ, преступник мог забаррикадироваться с заложниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за стрельбы в аэропорту Кишинева приостановлено авиасообщение.