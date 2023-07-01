«Первый блин — комом»: Пушков высмеял недопуск Зеленского на саммит ЕС и Латинской Америки

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Сенатор Пушков прокомментировал недопуск Зеленского на саммит ЕС и стран Латинской Америки

«Первый блин — комом»: Пушков высмеял недопуск Зеленского на саммит ЕС и Латинской Америки

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Российский сенатор считает, что позиция Глобального Юга по Украине отличается от той, которой придерживается Запад.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял недопуск президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит Евросоюза. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Однако первый блин — явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС-Латинская Америка», — заявил Пушков.

Он также добавил, что позиция Глобального Юга по Украине совершенно отличается от той, которой придерживаются страны Запада.

Зеленский рассказывал, что некоторые страны Латинской Америки наложили вето на его присутствие на саммите ЕС-СЕЛАК. Позднее глава Украины признался, что все же надеется использовать председательство Испании в Совете ЕС, чтобы заручиться поддержкой Латинской Америки.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как лидеры ЕС продолжат поддерживать Украину, но «с учетом интересов» своих стран.

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