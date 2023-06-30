Лидеры ЕС продолжат поддерживать Украину, но «с учетом интересов» своих стран
Будут ли «друзья» Зеленского поддерживать Киев в том же объеме?
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) в ходе саммита в Брюсселе уже традиционно обсудили ситуацию на Украине и продолжение военной помощи Киеву. Однако на этот они подчеркнули, что поддержка киевского режима не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран ЕС.
«Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов», — говорится в заявлении лидеров стран ЕС, передает РИА Новости.
Так, недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина истощила запасы своей техники и скоро будет вести боевые действия лишь с помощью чужой. Но будут ли «друзья» Зеленского поддерживать Киев в том же объеме?
Евросоюз и США с первого дня спецоперации по защите Донбасса накачивают Украину оружием и военной техникой. Более года назад РФ направила странам блока соответствующую ноту, отметив, что подобные решения не ведут к миру и лишь затягивают конфликт. Любые грузы с вооружениями в зоне военных действий Москва считает своими законными целями.
Ранее 5-tv.ru писал, что генсек НАТО подтвердил потери западной техники на Украине.
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