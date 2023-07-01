Военные РФ зачистили от ВСУ район у Антоновского моста

Сальдо заявил о зачистке ВС России берега Днепра у Антоновского моста
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
Российские бойцы проявили настоящую смелость и находчивость.
В районе Антоновского моста российские военнослужащие группировки «Днепр» зачистили территорию на левом берегу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, военные РФ проявили смелость, решительность и находчивость, поэтому противник был разгромлен в короткие сроки.
«Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты», — написал Сальдо.
Также он добавил, что больше никаких плацдармов на левом берегу нет.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что происходит у Антоновского моста в Херсонской области.
Читайте также
88%
1.35 96.02
0.91
Нашли ошибку?