ВСУ попали в ловушку: что происходит у Антоновского моста в Херсонской области

Теперь украинским боевикам некуда отступать.

Российские войска сейчас выбивают ВСУ из-под Антоновского моста. Боевики успели занять территорию после подрыва Каховской ГЭС, когда разлился Днепр.

Но сейчас украинские неонацисты оказались в ловушке. Они не могут двинуться вперед, потому что территорию контролируют наши подразделения.

И отступать им некуда. Эксклюзивные кадры, сделанные буквально в двух километрах от позиций ВСУ, — в материале военкора «Известий» Эмиля Тимашева.