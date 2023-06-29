ВСУ попали в ловушку: что происходит у Антоновского моста в Херсонской области
Корреспондент «Известий» показал обстановку у Антоновского моста в Херсонской области
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Теперь украинским боевикам некуда отступать.
Российские войска сейчас выбивают ВСУ из-под Антоновского моста. Боевики успели занять территорию после подрыва Каховской ГЭС, когда разлился Днепр.
Но сейчас украинские неонацисты оказались в ловушке. Они не могут двинуться вперед, потому что территорию контролируют наши подразделения.
И отступать им некуда. Эксклюзивные кадры, сделанные буквально в двух километрах от позиций ВСУ, — в материале военкора «Известий» Эмиля Тимашева.
- 29 июн
- «Этого не произойдет»: как США пытаются убедить мир в слабости России
- 29 июн
- «Смертельно точные удары»: ВСУ предупредили об опасном российском оружии
- 29 июн
- Минобороны: ВС РФ ликвидировали двух генералов и до 50 офицеров ВСУ при ударе в Краматорске
- 29 июн
- Сальдо: ВС России потопили шесть лодок с 30 украинскими военными у Антоновского моста
- 29 июн
- «Угроза постоянная»: Песков рассказал о рисках провокаций на АЭС в зоне спецоперации
- 29 июн
- В офисе Зеленского признали нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы РФ
- 29 июн
- СК возбудил дела против 160 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине
- 29 июн
- Точно в цель: российский «Иноходец» помог бойцам нанести удар по складу ВСУ в зоне спецоперации
- 29 июн
- Посольство РФ назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск
- 29 июн
- «Боремся»: ВС РФ выбивают остатки украинского десанта в районе Антоновского моста
Читайте также
60%
0.57 93.86
0.72
Нашли ошибку?