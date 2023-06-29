ВСУ попали в ловушку: что происходит у Антоновского моста в Херсонской области

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Корреспондент «Известий» показал обстановку у Антоновского моста в Херсонской области

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Теперь украинским боевикам некуда отступать.

Российские войска сейчас выбивают ВСУ из-под Антоновского моста. Боевики успели занять территорию после подрыва Каховской ГЭС, когда разлился Днепр.

Но сейчас украинские неонацисты оказались в ловушке. Они не могут двинуться вперед, потому что территорию контролируют наши подразделения.

И отступать им некуда. Эксклюзивные кадры, сделанные буквально в двух километрах от позиций ВСУ, — в материале военкора «Известий» Эмиля Тимашева.

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