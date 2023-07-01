«Только начинал жить и творить»: скончался 25-летний актер Дмитрий Кондрашов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 2 998 0

Актер из сериала «Через прицел» Дмитрий Кондрашов умер в 25 лет

«Только начинал жить и творить»: скончался 25-летний актер Дмитрий Кондрашов

Фото: Из открытых источников

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Артист учился в мастерской Поповой и Ланбамина. Что случилось с ним?

Скончался российский актер Дмитрий Кондрашов, только-только начавший актерскую карьеру. Информация о смерти молодого актера появилась на портале Кино-Театр.РУ. Когда пользователи сайта в комментариях начали спрашивать, правда ли это, администрация уточнила, что информация получена из надежного источника.

«К сожалению, не ошибка. Информация получена от агента. Ей сообщили родные актера», — говорится в сообщении от администрации сайта.

О том, почему артист умер в 25 лет, — не сообщается. В комментариях на портале любители кино выражают слова соболезнования близким умершего молодого человека.

«Мальчик совсем, и не пожил даже, какой кошмар»;

«Очень жаль, только начинал жить и творить», — пишут пользователи

Известно, что в 2020 году Дмитрий Кондрашов окончил Московский государственный институт культуры, мастерскую Поповой и Ланбамина. Его кинокарьера только стартовала, он принял участие в сериалах «Через прицел» и мелодраме «Сезон посадок».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как умерла бронзовый призер Олимпийских игр Валентина Заздравных.

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