«Только начинал жить и творить»: скончался 25-летний актер Дмитрий Кондрашов

Актер из сериала «Через прицел» Дмитрий Кондрашов умер в 25 лет
Фото: Из открытых источников
Артист учился в мастерской Поповой и Ланбамина. Что случилось с ним?
Скончался российский актер Дмитрий Кондрашов, только-только начавший актерскую карьеру. Информация о смерти молодого актера появилась на портале Кино-Театр.РУ. Когда пользователи сайта в комментариях начали спрашивать, правда ли это, администрация уточнила, что информация получена из надежного источника.
«К сожалению, не ошибка. Информация получена от агента. Ей сообщили родные актера», — говорится в сообщении от администрации сайта.
О том, почему артист умер в 25 лет, — не сообщается. В комментариях на портале любители кино выражают слова соболезнования близким умершего молодого человека.
«Мальчик совсем, и не пожил даже, какой кошмар»;
«Очень жаль, только начинал жить и творить», — пишут пользователи
Известно, что в 2020 году Дмитрий Кондрашов окончил Московский государственный институт культуры, мастерскую Поповой и Ланбамина. Его кинокарьера только стартовала, он принял участие в сериалах «Через прицел» и мелодраме «Сезон посадок».
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как умерла бронзовый призер Олимпийских игр Валентина Заздравных.
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