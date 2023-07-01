ВС РФ пресекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Антоновский

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Армией РФ также были уничтожены несколько автомобилей и артиллерийская система США.

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

За прошедшие сутки на херсонском направлении было уничтожено до 30 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, также были истреблены четыре автомобиля и американская артиллерийская система М777.

«Кроме того, ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский», — говорит Конашенков.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки.

+22° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:35
Венки завяли, сорняки выросли: как выглядит могила «главного цыгана СССР» Сличенко
14:22
Без паники: как не утонуть при судорогах в ноге
14:18
«Всегда хохотала на уроках»: солистка Artik & Asti Севиль срывала занятия
14:05
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Абхазии и Палестины
13:52
«Поиск мутаций и оценка риска»: кому нужно делать генетическое тестирование
13:39
ВС РФ пресекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Антоновский

Сейчас читают

«Только начинал жить и творить»: скончался 25-летний актер Дмитрий Кондрашов
«Не по карману»: почему средства Всемирного банка для Украины почти исчерпаны
IVAN изначально не хотел выступать в образе Гусеницы в музыкальном шоу «Маска»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео