Минобороны: российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки
Были ликвидированы до 160 украинских боевиков и несколько боевых машин. Каких еще успехов достигли бойцы ВС РФ?
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Армия России успешно отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
«В районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка были успешно отражены пять атак противника», — заявил Конашенков.
Также он добавил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки было истреблено до 160 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ перестали посылать в атаку западные танки.
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