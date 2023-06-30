Минобороны: российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки

Армия России успешно отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«В районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка были успешно отражены пять атак противника», — заявил Конашенков.

Также он добавил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки было истреблено до 160 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ перестали посылать в атаку западные танки.