Умер прокурор Чувашии Андрей Фомин

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 71 0

Сообщение о смерти и соболезнования опубликовали коллеги погибшего.

Умер прокурор Чувашии Андрей Фомин

Фото: epp.genproc.gov.ru Сайт Прокуратуры Чувашской Республики

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Прокурор республики Чувашия Андрей Фомин ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Как уточняется на сайте ведомства, прокурор умер 1 июля 2023 года.

Он родился в 1965 году и с 1992 года служил в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашской Республики. С 2014 по 2020 годы он занимал пост первого заместителя прокурора республики Крым.

Генпрокурор РФ и коллеги выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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