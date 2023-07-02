Импичмент не за горами? Байдена обвинили в жестком нарушении конституции США

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Washington Times: Байден нарушил конституцию США, отправив солдат воевать против России

Импичмент не за горами? Байдена обвинили в жестком нарушении конституции США

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Читайте нас в: Дзен Новости

Американского лидера назвали бесчестным и продажным политиком, который проигнорировал основной закон страны.

Президент США Джо Байдена нарушил конституцию США, отправив технику и военных на Украину воевать против России. В этом его обвинил обозреватель Эндрю Наполитано в статье для газеты Washington Times.

«Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют. Следствием стали гибель невинных людей, бесконечные долги и потеря личной свободы множества людей», — заявил Наполитано.

Он пояснил, что конгресс США не обладает правом объявлять войну России. Но при этом законодательный орган наделил главу государства вести необъявленные войны. В связи с этим, Байдену выделили 113 миллиардов долларов и дали добро потратить эти деньги для отправки на Украину военной техники и солдат.

К слову, Россия неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия в Незалежную лишь усугубляют конфликт, затягивают его на более длительное время, и никак не приближают начало мирных переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему западные страны врут о своем нейтралитете, накачивая Киев оружием.

+15° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Зосима Пчельник: что можно и нельзя делать 2 июля
3:53
Жил ради этого: Михаил Боярский сделал неожиданное признание о дочери
3:21
Импичмент не за горами? Байдена обвинили в жестком нарушении конституции США
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
2:42
Родители одобрили выбор: дочь актера Евгения Сидихина вышла замуж
2:11
В США заявили, что ситуация в РФ дала возможности для вербовки агентов в стране

Сейчас читают

Обстановка накаляется: французская полиция оцепила Елисейские поля
«Не имеет перспективы»: в Совфеде раскритиковали новые условия Зеленского
«Влияет на эстетику»: почему важно стричь кончики волос?
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео