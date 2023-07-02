Импичмент не за горами? Байдена обвинили в жестком нарушении конституции США
Washington Times: Байден нарушил конституцию США, отправив солдат воевать против России
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
Американского лидера назвали бесчестным и продажным политиком, который проигнорировал основной закон страны.
Президент США Джо Байдена нарушил конституцию США, отправив технику и военных на Украину воевать против России. В этом его обвинил обозреватель Эндрю Наполитано в статье для газеты Washington Times.
«Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют. Следствием стали гибель невинных людей, бесконечные долги и потеря личной свободы множества людей», — заявил Наполитано.
Он пояснил, что конгресс США не обладает правом объявлять войну России. Но при этом законодательный орган наделил главу государства вести необъявленные войны. В связи с этим, Байдену выделили 113 миллиардов долларов и дали добро потратить эти деньги для отправки на Украину военной техники и солдат.
К слову, Россия неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия в Незалежную лишь усугубляют конфликт, затягивают его на более длительное время, и никак не приближают начало мирных переговоров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему западные страны врут о своем нейтралитете, накачивая Киев оружием.
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