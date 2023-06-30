Игра с огнем: почему западные страны называют себя нейтральными, но накачивают Киев оружием

Москва не раз отмечала, что поставка Украине вооружения не ведет к миру и лишь затягивает конфликт.

О передаче новой партии военной помощи Киеву объявила Германия. Как указано на сайте правительства ФРГ, Украина получит одну радиолокационную станцию (РЛС) среднего радиуса действия, три моста для мостоукладывающей техники, оборудование для разминирования, грузовики и патрульные машины.

Впереди планеты всей — администрации Байдена. Там изучают вопрос о передаче кассетных боеприпасов. Впрочем, и в Вашингтоне, и в Берлине уверены: их страны нейтральны. Согласны ли с ними в ООН, выяснял наш корреспондент Дмитрий Вахницкий. Все подробности — в его репортаже.