Игра с огнем: почему западные страны называют себя нейтральными, но накачивают Киев оружием
Западные страны называют себя нейтральными, но при этом накачивают Киев оружием
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru
Москва не раз отмечала, что поставка Украине вооружения не ведет к миру и лишь затягивает конфликт.
О передаче новой партии военной помощи Киеву объявила Германия. Как указано на сайте правительства ФРГ, Украина получит одну радиолокационную станцию (РЛС) среднего радиуса действия, три моста для мостоукладывающей техники, оборудование для разминирования, грузовики и патрульные машины.
Впереди планеты всей — администрации Байдена. Там изучают вопрос о передаче кассетных боеприпасов. Впрочем, и в Вашингтоне, и в Берлине уверены: их страны нейтральны. Согласны ли с ними в ООН, выяснял наш корреспондент Дмитрий Вахницкий. Все подробности — в его репортаже.
- 30 июн
- Огневая мощь «Акации»: лучшее видео из зоны СВО за день
- 30 июн
- Лидеры ЕС продолжат поддерживать Украину, но «с учетом интересов» своих стран
- 30 июн
- Трутнев рассказал о чиновниках, решивших отправиться добровольцами в зону СВО
- 29 июн
- Стало известно о готовности США передать Украине ракеты ATACMS
- 29 июн
- В Брюсселе проходит саммит ЕС: что будут обсуждать европейские лидеры
- 29 июн
- «Жить, а не выживать»: боевик ВСУ признался, почему решил перейти на сторону РФ
- 29 июн
- Суд признал журналиста Красильщика виновным в распространении фейков о ВС РФ
- 29 июн
- «Расширить инициативу»: в ЕС допустили отправку военных миссий на Украину
- 29 июн
- Осталось мало времени: евродепутат назвал условие заморозки конфликта на Украине
- 29 июн
- Бойцы «Южной» группировки войск отразили четыре атаки ВСУ под Донецком
Читайте также
94%
1.41 95.11
1.25
Нашли ошибку?