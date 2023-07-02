Жил ради этого: Михаил Боярский сделал неожиданное признание о дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Михаил Боярский признал актерский талант дочери

Жил ради этого: Михаил Боярский сделал неожиданное признание о дочери

Фото: www.globallookpress.com / Ali Magomedov

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Народный артист РСФСР сожалеет, что только с годами начал осознавать важность семейных уз.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, который в прошлом сомневался в таланте дочери Елизаветы, наконец признал — она добилась немалых высот в карьере, показала свои способности и тем самым ушла далеко вперед него в мастерстве профессии. Теперь, по словам звезды советского кино, его стали узнавать на улицах гораздо меньше, чем наследницу.

«Сейчас я, конечно, уже больше отец Лизы Боярской, чем актер Михаил Боярский. Ну, и слава богу! Ради этого я и жил», — заявил Боярский в интервью изданию «Мослента».

По словам актера, отрыв у дочери от него уже настолько велик, что ему просто не угнаться за наследницей. Теперь он может чему-то научиться у Елизаветы.

«Она далеко вперед ушла. Как она снимается сегодня, я уже не умею, да и не могу», — поделился Боярский.

Также с годами актер понял важность и ценность супруги Ларисы Луппиан. Она ради семьи и материнства отказалась от карьеры. Все ее внимание направлено уже многие годы на родных. Женщина тщательно следит за здоровьем Боярского, пытаясь отвадить его от вредных привычек. 

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