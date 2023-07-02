«Наполеон переворачивается в гробу»: в США назвали причину погромов во Франции

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 712 0

Экс-советник Трампа Стоун: к кризису во Франции привела беспрепятственная иммиграция

«Наполеон переворачивается в гробу»: в США назвали причину погромов во Франции

Фото: Reuters / NACHO DOCE

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Масштабные беспорядки в Пятой республике начались 27 июня и усиливаются с каждым днем.

Причиной массовых беспорядков во Франции стала недальновидная миграционная политика правительства страны. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун.

«Наполеон сейчас переворачивается в гробу. Вот что происходит, когда вы разрешаете беспрепятственную иммиграцию в свою страну», — написал он в Twitter.

Масштабные беспорядки во Франции начались 27 июня, после того как полицейский застрелил 17-летнего темнокожего парня, который отказался выходить из машины по его требованию. Применившего оружие правоохранителя задержали, однако протесты не стихают уже несколько дней. Более того, они усиливаются. Беспорядки охватили всю страну, включая крупнейшие города — Париж и Марсель.

Протестующие поджигают автомобили, громят здания полиции, муниципальной и федеральной администраций, грабят магазины, включая оружейные лавки. В руках участников уличных акций уже замечены гранатометы и пулеметы. В некоторых районах властям пришлось задействовать спецназ, бронетехнику и вертолеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французская полиция полностью оцепила Елисейские поля, элитный спецназ готовится к новой масштабной демонстрации в самом центре Парижа — на площади Шарля де Голля.

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