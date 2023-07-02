Золотов поздравил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии с 50-летием

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил с 50-летием Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Он обратился к творческому объединению со сцены ХХVI Всероссийского фестиваля народного творчества и обратил внимание на заслуги коллектива.

Ансамбль Росгвардии был создан 1973 году. За полвека своей деятельности он сумел добиться признания не только на Родине, но и за рубежом. В 1985 году руководство над коллективом взял генерал-майор Виктор Елисеев, артисты вместе с ним дали более девяти тысяч концертов.

Одной из площадок юбилейного туда ансамбля стал ХХVI Всероссийский фестиваль народного творчества, который традиционного из года в год проходит в рязанском городе Сасове. На сцену с приветственным словом и пожеланиями юбилярам вышел главнокомандующий Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. В своей речи он отметил, что репертуар ансамбля основан на песнях, строки которых пропитаны глубоким смыслом. Он близок всем поколениям, заметил директор национальных войск.

Золотов обратил внимание, что во время проводимой на территории Украины спецоперации особенно важно обращаться к своим «корям» — историческому богатству России и ее народа. В поколениях должны воспитываться любовь к стране и родным людям — это станет настоящей поддержкой, в первую очередь, для военных.

Виктор Золотов также поблагодарил организаторов фестиваля за их многолетний вклад в российскую культуру. Он отметил, что ежегодный Всероссийский фестиваль народного творчества позволил музыкальному наследию России зазвучать по-новому. Участники мероприятия были удостоены премии губернатора Рязанской области имени А. П. Аверкина.

Гала-концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски войск Росгварии стал самым значимым событием фестиваля. На сцену вышел также не менее ожидаемый Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» из ДНР. Многие участники вышли на сцену, чтобы исполнить произведения, написанные Александром Аверкиным.