Могут показаться неважными: врач назвала распространенные симптомы рака крови

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Онкогематолог Шубина заявила, что симптомом рака крови могут быть увеличенные лимфоузлы

Могут показаться неважными: врач назвала распространенные симптомы рака крови

Фото: www.globallookpress.com / Frank Molter

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Есть признаки, при наличии которых стоит немедленно отправиться к доктору для прохождения обследования.

Заподозрить у себя наличие рака крови можно по множеству симптомов, которые на первый взгляд кажутся не такими уж и серьезными. Об этом в беседе с изданием Газета.ру заявила врач-онкогематолог Анна Шубина.

Так, среди них могут быть частые инфекционные заболевания, слабость, одышка, головокружение, шум в ушах и долго незаживающие раны. Помимо этого, если время от времени возникают кровотечения из носа или десен — это повод заподозрить неладное.

«В некоторых ситуациях при раке крови могут увеличиваться периферические лимфоузлы: шейные, подмышечные, паховые. Также свидетельствовать о заболевании может потливость, особенно в ночное время, резкое снижение массы тела, ухудшение памяти и снижение аппетита», — добавила специалист.

При этом она пояснила, что наличие вышеописанных симптомов может указывать и на другие проблемы в организме, не связанные с онкологией. Тем не менее, они также требуют тщательного обследования и выявления причин возникновения. 

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