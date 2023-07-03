«Не могу дышать!» — Дроздов пожаловался на последствия перелома семи ребер

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 5 492 0

Переломавший семь ребер Дроздов до сих пор не может нормально дышать

«Не могу дышать!» — Дроздов пожаловался на последствия перелома семи ребер

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Телеведущий, ученый-биолог, путешественник и профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов пожаловался на серьезные осложнения после перелома семи ребер. Оказалось, что спустя полгода после полученных травм в результате падения он с трудом может дышать полной грудью.

«Восстановление идет медленно. Одно ребро пробило мне левое легкое, из-за этого там появились воздух и вода. Дышать полной грудью у меня не получается. Глубокий вздох пока сделать не могу! А я же люблю петь, но пока об этом остается только мечтать», — рассказал в беседе с «МК» знаменитость.

Из-за проблем с легким Дроздов не может полноценно говорить, голос по-прежнему тихий, порой и слов не различишь. При этом болевые ощущения Дроздова не мучают, температуры у него также нет, сон нормальный.

«Медики мне предложили специальный комплекс упражнений для того, чтобы избавиться от сутулости и нормализовать дыхание. Я начинаю их постепенно осваивать. Но это только начало работы. Занимаюсь ими по мере возможности», — добавил он.

К слову, зоолог попал в больницу после неудачного падения. Он возвращался домой из МГУ и поскользнулся, выходя из машины. Сразу к врачам обращаться не стал, лишь спустя несколько дней поехал в больницу, когда боль стала нестерпимой. Медики диагностировали перелом семи ребер, несколько дней он провел в палате интенсивной терапии, но уже чувствует себя хорошо.

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