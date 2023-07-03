Такси и патрульная машина столкнулись у «Детского мира» в Москве

Полицейский пострадал в результате аварии в самом центре Москвы. У «Детского мира» столкнулись такси и патрульный автомобиль. От удара машины разлетелись на десятки метров.

В полицейском авто сработали подушки безопасности. На место незамедлительно прибыли несколько экипажей ДПС. Находящийся в патрульной машине полицейский получил несколько ранений, но его жизни ничего не угрожает.