Такси и патрульная машина столкнулись у «Детского мира» в Москве

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От удара машины разлетелись на десятки метров.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Полицейский пострадал в результате аварии в самом центре Москвы. У «Детского мира» столкнулись такси и патрульный автомобиль. От удара машины разлетелись на десятки метров.

В полицейском авто сработали подушки безопасности. На место незамедлительно прибыли несколько экипажей ДПС. Находящийся в патрульной машине полицейский получил несколько ранений, но его жизни ничего не угрожает.

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