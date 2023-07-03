Улицы заполонили националисты: беспорядки во Франции вышли на новый виток

Взять массовые протесты под контроль властям не удается уже седьмые сутки.

На фоне неутихающих беспорядков во Франции набирают силу ультраправые движения. Улицы Лиона этой ночью заполонили националисты.

С закрытыми лицами они двинулись к городской мэрии, полиции пришлось применить гранаты со слезоточивым газом. Но после этого радикальные лозунги зазвучали еще громче.

Взять массовые протесты под контроль властям не удается уже седьмые сутки. Пока президент Эммануэль Макрон безуспешно призывает своих министров навести порядок любым путем, а премьер пугает демонстрантов суровыми карами, матери Франции решили взять ситуацию в свои руки.

Они устроили женский марш, чтобы призвать молодежь к спокойствию. К слову, с ними солидарна и бабушка убитого во вторник 17-летнего подростка — она считает, что смерть ее внука используют в качестве предлога для погромов, и призывает остановить насилие.