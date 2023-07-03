Еще не разговаривает: новые подробности о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 29 0

Сына Михаила Ефремова отключили от аппарата ИВЛ после падения из окна

Еще не разговаривает: новые подробности о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Звездный наследник выпал из окна собственной квартиры и был экстренно госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сына Михаила Ефремова — Николая — сняли с аппарата искусственой вентиляции легких. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, поделившись новыми подробностями о состоянии госпитализированного актера.

Пока ситуация остается стабильной: у Николая перелом костей таза, бедра и локтя, осложнения в видео острой сердечной и респираторной недостаточностей. В первый день госпитализации врачам пришлось даже ввести артиста в медикаментозную кому. К имеющимся проблемам добавился разве что синдром метаболических нарушений (ожирение — Прим. ред.).

Пациент пока ни с кем не идет на контакт и в принципе не разговаривает, поэтому узнать из его уст, что на самом деле произошло, пока не удалось.

30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. При госпитализации он был в сознании и сказал медикам, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

По предварительным данным, в момент падения актер не находился в алкогольном или наркотическом опьянении. В результате падения мужчина получил большую внутрибрюшную гематому, из-за которой ему пришлось в экстренном режиме проводить операцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли сын Ефремова остаться инвалидом после падения с высоты.

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