Рассекречена личность подозреваемого в подготовке покушения на главу Крыма

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Рита Миронова
Рита Миронова 528 0

Задержанный за попытку покушения на Сергея Аксенова признался в содеянном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; ЦОС ФСБ

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Задержанный мужчина начал давать признательные показания.

Выяснилось, кто хотел устранить главу Крыма Сергея Аксенова. Задержанный дал признательные показания сотрудникам ФСБ.

«Получил задание поехать в Крым, в Симферополь. Нужно было снять жилье, купить телефон, устроиться на работу. Я выходил каждый день на связь, ждал дальнейших указаний, ждал, когда озвучат адрес, где находится автомобиль», — рассказал мужчина во время допроса.

Выяснилось, что он был завербован украинским спецслужбами еще в 2022 году. Они отправили его на полигон, чтобы пройти обучение по минно-взрывному делу и разведывательно-подрывной деятельности.

После этого кураторы и дали своему тайному агенту первое задание. Им оказался глава Крыма Сергей Аксенов. Мужчина должен был сделать взрывчатку и с ее помощью подорвать автомобиль Аксенова.

Незадолго до попытки совершить свой преступный умысел россиянина задержали сотрудники ФСБ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за покушение на совершение террористического акта и незаконный сбыт взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Аксенов отреагировал на новость о срыве покушения.

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